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В Кремле рассказали, когда Путин посетит Сербию

Политика

Ранее сообщалось, что в ходе визита российского лидера в Белград в январе 2019 года могут быть заключены около 20 стратегических соглашений

Москва, 25 декабря 2018, 15:06 — REGNUM  В рабочем графике президента России Владимира Путина запланирован визит в Сербию, который должен состояться в январе 2019 года. Об этом 25 декабря сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Визит президента в Сербию готовится, планируется в январе», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Напомним, ранее сербские СМИ сообщили, что в ходе визита Путина в Белград в январе 2019 года могут быть заключены около 20 стратегических соглашений.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что визит президента РФ в Белград запланирован на середину января 2019 года.

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Российско-сербские отношения
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