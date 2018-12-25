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В Кремле пока не знаю о просьбе сына Кадаффи о поддержке на выборах

Политика

Песков порекомендовал обратиться в МИД РФ

Москва, 25 декабря 2018, 15:04 — REGNUM  Администрация президента РФ пока ничего не известно о письме, которое передал сын свергнутого и убитого ливийского руководителя Муаммара КаддафиСаиф аль-Ислам. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«Мне пока не известно, было ли оно (письмо — прим. ИА REGNUM ) по дипломатическим каналам, передавалось ли фактически или нет», — отметил Песков.

При этом официальный представитель Кремля посоветовал обратиться с этим вопросом в Министерство иностранных дел РФ.

Ранее по теме: Bloomberg: сын Каддафи попросил Путина о политической поддержке

Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщило, что Саиф аль-Ислам попросил у Москвы политической поддержки. Письмо Каддафи-младшего с приветствием президенту РФ Владимиру Путину и российскому правительству, по данным источников агентства, представитель Саифа аль-Ислама передал в начале декабря через заместителя МИД РФ Михаила Богданова.

Добавим, что заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что Москва поддерживает всех участников политического процесса в Ливии, так как считает, что никого нельзя лишать возможности участия в выборах в этой стране. Это касается и сына бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Саифа аль-Ислама с его сторонниками.

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Гражданская война в Ливии
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