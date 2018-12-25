Замглавы УФССП по Татарии возглавил ведомство в Чувашии

Чебоксары, , 15:04 — REGNUM В Чувашии назначен исполняющий обязанности руководителя УФСС по республики. Им стал Анвар Закиров, который работал заместителем руководителя управления ФССП по Татарии, сообщается на сайте ведомства.

Нового руководителя представил личному составу управления в ходе рабочего визита в Чувашию заместитель директора Федеральной службы судебных приставов Денис Фирстов. Исполняющим обязанности главы УФССП по Чувашии назначен Анвар Закиров. Ранее он работал заместителем руководителя УФССП по Татарии, где курировал вопросы организации исполнительного производства и розыска, реализации имущества должников и розыска детей, занимался вопросами правого обеспечения.

Напомним, должность главного судебного пристава в Чувашии оставалась вакантной с июня 2018 года, когда Анатолия Иванова перевели в Марий Эл на пост руководителя УФССП. Ведомство в Чувашии Иванов возглавлял восемь лет.

Справка ИА REGNUM. Анвар Закиров родился 17 января 1979 года является в городе Бавлы Татарии. Выпускник Казанского государственного технологического университета (специальность «Техника и физика низких температур», квалификация — инженер») и Казанского государственного университета имени В.И. Ульянова — Ленина (специальность «Юриспруденция», квалификация — юрист).

В 2001 году пришёл в УФССП по Татарии, начав работу приставом-исполнителем. В 2016 году стал заместителем начальника отдела, а затем и начальником отдела организационно-аналитической работы и зонального контроля управления организации исполнительного производства. 19 июня 2018 года назначен заместителем руководителя УФССП по Татарии.