В Бангладеш создадут специальный предвыборный медиацентр

Дакка, , 16:25 — REGNUM Министерство информации Бангладеш намерено создать в стране медиацентр, целью которого будет обеспечение людей информацией о ходе и результатах выборов в парламент. По информации бангладешского новостного издания «Протхом ало», этот медиацентр будет работать 24 часа в сутки с 29 по 31 декабря включительно. Об этом 23 декабря на пресс-конференции заявила заместитель министра информации Тарана Халим.

По словам замминистра, вся информация о выборах будет распространяться именно из этого медиацентра, который будет располагаться в одном из отелей столичного района Сонаргаон. Кроме того, информацию о проведении голосования также будет распространять специально созданная группа журналистов при Комитете телерадиокоммуникаций Бангладеш.

Как заявила Тарана Халим, информация о ходе и результатах голосования будет передаваться в письменном виде из медиацентра напрямую в иностранные посольства в Дакке. Для того, чтобы обеспечить еще большую открытость выборов, в аэропорту Дакки будут установлены специальные будки, в которых любой иностранец сможет получить исчерпывающую информацию о выборах.

Напомним, что выборы назначены на 30 декабря.