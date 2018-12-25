Правящая партия Бангладеш требует «равных возможностей» на выборах

Дакка, , 17:52 — REGNUM Правящая в Бангладеш партия Авами лиг требует обеспечения «равных возможностей» для всех кандидатов и партий на XI парламентских выборах.

По информации бангладешского новостного издания «Дойник иттефак», на пресс-конференции советник премьер-министра по политическим вопросам и один из руководителей предвыборного комитета Авами лиг Х.Т. Имам заявил: «Судя по предвыборной кампании, Бангладешская националистическая партия, Джамаат-уль-ислами, да и весь оппозиционный блок — Единый национальный фронт — избрали путь терроризма. Сами посудите: они презрели демократические традиции и творят по всей стране террор и беззаконие».

Как утверждает Х.Т. Имам, зафиксировано множество случаев поджогов и беспорядков, кроме того на сторонников партии Авами лиг неоднократно совершались нападения со стороны БНП и Джамаат-уль-ислами. Так, к концу декабря из числа сторонников правящей партии оппозиционерами убиты пять человек и 250 человек серьёзно ранены. При этом сообщения о нападениях со стороны оппозиционеров руководству Авами лиг поступают каждый день, говорит Х.Т. Имам.