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Законодатели Ирака утвердили двух новых министров

Политика

Осталось назначить еще трех

Багдад, 25 декабря 2018, 14:59 — REGNUM  Парламент Ирака назначил еще двух федеральных министров, сообщает 25 декабря Kurdistan.ru.

Министром по делам иммиграции назначен Науфала Баха, а министром образования — Шайму Халиля. Вакантными остается еще три ведомства: пост министра обороны, министра юстиции и министра внутренних дел.

Напомним, несмотря на то, что парламентские выборы в Ираке завершились в мае 2018 года, новым властям страны до сих пор не удалось прийти к консенсусу относительно состава правительства.

8 января 2019 года законодатели Ирака вновь попытаются решить данную проблему.

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