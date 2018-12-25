Партия свободы демонстрирует абсурдные решения Европейского союза

Станислав Стремидловский, , 15:35 — REGNUM

Польские водители могут столкнуться с ростом акцизов, предупреждает Express Bydgoski (Быдгощ). Председатель совета министров Польши Матеуш Моравецкий на климатическом саммите в Катовице заявил, что министерство финансов работает над новым налогом для автомобилистов. Речь идет об изменениях акцизного сбора для машин большой вместимости. Идея состоит в том, чтобы побудить поляков покупать больше «экологических моделей». Новый налог коснется автомобилей с объемом более 2−2,5 литров. Премьер подчеркнул, что акциз вступит в силу не сразу, а через несколько лет.

Саперы планируют обследовать земли Балтийской (Вислинской) косы, через которые должен пройти судоходный канал, сообщает Dziennik Elblaski (Эльблонг). Между тем самоуправление Поморского воеводства объявило, что собирается опротестовать экологическую экспертизу, которая дала зеленый свет будущему строительству. Маршал Поморского воеводства Мечислав Струк заявил на пресс-конференции, что он будет обжаловать решение, принятое региональным директором по охране окружающей среды в Ольштыне. Напомним, что 5 декабря 2018 года ведомство подписало постановление, одобряющее проект «Водный путь», который должен соединить Вислинскую лагуну с Гданьским заливом. Струк поделился своими опасениями с министром водного хозяйства и внутреннего водного транспорта Мареком Грубарчиком. И его опасения во время встречи, к сожалению, не развеялись. «Новостью, которая нас ошарашила, стало решение регионального директора по охране окружающей среды в Ольштыне с немедленным его выполнением, — сказал Струк. — Это означает, что независимо от предпринимаемых нами шагов, инвестор, то есть Морское управление в Гдыне, может реализовывать дальнейшие меры. И они запросили заявку на так называемое водно-правовое разрешение. У нас есть ощущение, что польское правительство всячески подталкивает инвестиции, пренебрегая возникшими сомнениями». По словам маршала, самоуправление Поморского воеводства «должно и впредь публично сигнализировать обо всех сомнениях в экономической и природоохранной сфере, связанных со строительством канала». Один из аргументов против проекта является то, что в нем отсутствует «общественный интерес», что позволит инвестору сократить расходы даже в ущерб защищенным объектам Natura 2000. Как подчеркнул Струк, «мы имеем дело с беспрецедентным экспериментом над живым организмом (окружающей средой) с непредсказуемыми последствиями». Независимо от решения регионального директора по охране окружающей среды самоуправление Поморского воеводства не намерено пассивно наблюдать за инвестиционным процессом, который, согласно заявлениям правительства, должен начаться уже в следующем году. Тем временем Морское управление в Гдыне готовится к осуществлению инвестиций. Оно распорядилось объявить тендер на обследование саперами района, где должен быть построен судоходный канал.

Президент Польши Анджей Дуда во второй раз удивил поляков своим мнением о Европейском союзе, пишет Gazeta Olsztyńska (Ольштын). Недавно он сказал, что ЕС — это «воображаемое сообщество». Теперь он сказал, что в Евросоюзе принимаются решения, «которые наносят ущерб польским интересам, в некотором смысле они выталкивают нас» из Европейского союза. «Польша в центре Европы» — таким был лозунг недавней конференции правящей польской партии «Право и Справедливость». PiS показала там новое и более проевропейское лицо. Это, безусловно, связано с выборами в Европейский парламент в следующем году. На съезде партия Ярослава Качиньского «политически улыбнулась» избирателям больших городов и центра, которые твердо стоят за членство Польши в ЕС. Однако теперь в этом сообщении появился какой-то жесткий скрежет. Дуда сказал в эфире радио Trójka: «Если нас не уважают, если принимаются решения, которые наносят ущерб польским интересам, в каком-то смысле они вытесняют нас, можно ли сказать, что это сообщество?» Президент также сослался на свое предыдущее заявление о Евросоюзе как «воображаемом сообществе».

«Право и Справедливость» больше не ставит на свой ядерный электорат и стремится взять голоса колеблющихся, утверждает Gazeta Pomorska (Быдгощ). Недавно депутат сейма Польши от PiS Кристина Павлович назвала флаг ЕС тряпкой, а президент Дуда говорил о ЕС как о «воображаемом сообществе». Но что-то недавно изменилось. Каждая встреча политиков правящей партии сопровождается признанием того факта, что Польша входит в Евросоюз, и вытекающими из этого выгодами мы должны гордиться. Что повлияло на это изменение риторики? Доктор Томаш Маркевка, философ из Университета Николая Коперника, считает, что PiS осознает: большинство поляков рады членству Польши в Европейском союзе. «Качиньский сделает все, чтобы не спровоцировать людей на мобилизацию против своей партии, — прогнозирует Маркевка. — Именно поэтому он будет маскировать всех, кто слишком сильно высказывался против ЕС, такими, как депутат Павлович, которая только что объявила об уходе из политики. В результате на момент выборов «Право и Справедливость» станет умеренной партией, возможно, даже проевропейской. Сторонники PiS будут голосовать за нее в любом случае, а противники могут почувствовать себя настолько спокойными, что останутся дома. Это план Качиньского — не создавать массовую оппозицию своей партии». По словам доктора Бартоша Ридлиньского, политолога из Университета социальных и гуманитарных наук в Варшаве, Качиньский вспоминает чрезвычайно успешную стратегию PiS в 2015 году. В то время Дуда и Беата Шидло, которых считали ведущими политиками партии, дали ей двойную победу на президентских выборах и парламентских. Стоит напомнить, что такие политики, как Антоний Мачеревич или Павлович были тогда политически спрятаны, чтобы не отпугивать избирателей центра. Серьезный спор, который продолжается уже более трех лет, является разрушительным для всех сторон, включая «Право и Справедливость». Избиратели центра, которых больше всего в Польше и которые приносят победу любой партии, могут просто не пойти на выборы или передать свою поддержку партиям вне системы «Гражданской платформы» (PO) — PiS. Будет ли эта стратегия эффективной? По словам Рыдлиньского, нет, потому что «Право и Справедливость» во время его правления доказала, что споры и политическая борьба является ее отличительной чертой. Поэтому маловероятно, что «центр» может быть обманут временным изменением риторики. Доктор Павел Марановский, социолог из варшавского университета Collegium Civitas считает, что электорат PiS выступает против вмешательства в суверенитет независимого государства, что правящая партия постулирует до сих пор. «В то же время этот электорат не понимает, как строится система ЕС», — говорит Марановский, добавляя, что мы отказались от нашего суверенитета в пользу европейских институтов, что вытекает из договоров, подписанных до вступления в Евросоюз. Изменение риторики «Права и Справедливости» социолог связывает с тем, что она не выиграла выборы в местные органы власти в той степени, как ожидала.

Партия свободы демонстрирует абсурдные решения Европейского союза, передает Głos Szczeciński (Щецин). Уличную выставку можно увидеть на Грюнвальдской площади. «Есть много нелепостей и негативных последствий присутствия Польши в Евросоюзе, но сегодня мы показываем только те, над которыми можно только смеяться, — говорит Марцел Дуда, глава отделения Партии свободы в Щецине. — Вот пример: запрет размещать на бутылках с минеральной водой информацию о том, что вода орошает организм. Под тем предлогом, что этому нет никаких доказательств». Есть и более серьезные последствия, о чем свидетельствует тот факт, что ЕС реализует постулаты «коммунистического манифеста Вентотене», который говорит о ликвидации государств и национальных армий. На стендах есть и другая информация, о которой люди должны знать. Так, 2 миллиона евро тратятся в столовой Европейского парламента в Брюсселе на очистку виноградин из кисти.

Профессор Бернд Фабрициус, который в апреле 2018 года был назначен на должность представителя правительства Германии по делам перемещенных лиц и национальных меньшинств, впервые посетил Польшу, рассказывает Wochenblatt (Ополе). Он дал интервью изданию, в котором рассказал, каким увидел немецкое меньшинство в Силезии и других польских регионах. По его словам, немецкие общины демонстрируют жизнеспособность, но важно сохранять преемственность поколений, заинтересовывать молодых людей в общественной деятельности и их собственной культурной самобытности. Фабрициус хочет переговорить с местными властями и Церковью. Он подчеркнул, что федеральное правительство Германии придерживается мнения: меньшинства могут эффективно существовать только в обществе, к которому они принадлежат. Немецкое меньшинство является лояльной частью польского общества, следовательно, представитель немецкого правительства общается также с сотрудниками государственных органов и членами сообщества, в котором проживает меньшинство. Следует отметить, что Фабрициус является не просто чиновником МВД Германии, но и председателем Федерации депортированных лиц (BdV), «которая десятилетиями не имела хорошей репутации в Польше». Однако, по его мнению, сейчас ситуация стала меняться к лучшему. «BdV — это правозащитная организация, которая привержена миру в Европе, и я замечаю, что особенно польское общество положительно воспринимает немцев из Польши, которые в настоящее время живут в Германии». Особо следует подчеркнуть, что депортированные не имеют никакого отношения к территориальным претензиям, «это недоразумение, с которым пора наконец покончить». Деятельность организации в течение нескольких десятилетий сводится не только к решению вопроса об историческом вреде, который явилось изгнание, поскольку это акт несправедливости, приписывающий всей немецкой нации коллективную вину даже перед лицом величайших преступлений против человечности. Сейчас «мы живем в гармонии во многих странах ЕС, намерение BdV — поддерживать культуру, в конце концов, силезская культура сегодня является культурным богатством Республики Польша».

11-летняя девочка родила ребенка в больнице в Гданьске, передает Dziennik Bałtycki (Гданьск и Трехградье). Преступление было совершено на Украине. Прокуратура ведет расследование. Согласно неофициальной информации, предоставленной репортером Polsat News, ребенок был изнасилован мужчиной, который должен был ухаживать за ней. Уведомление о преступлении сделала мать девочки и полиция Старогарда. Расследование будет вестись по статье 200 Уголовного кодекса (совершение полового акта с несовершеннолетним в возрасте до 15 лет), которая предусматривает срок от 2 до 12 лет, заявил Мариуш Душинский из районной прокуратуры Гданьска.