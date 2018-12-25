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Задержанный в октябре за взятку крымский вице-премьер пока не уволен

Политика

Несмотря на резкие слова в адрес подчинённого, глава республики решил дождаться решения суда

Симферополь, 25 декабря 2018, 14:45 — REGNUM  Задержанный в октябре 2018 года по подозрению в получении взятки Виталий Нахлупин останется в должности заместителя председателя крымского правительства до завершения следствия. Об этом на итоговой пресс-конференции 25 декабря журналистам сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Я всегда сначала жду решения следственных органов, буду действовать, когда все материалы дела будут лежать у меня перед глазами. Уверен, что ФСБ и Следком смогут установить, виновен Нахлупин или нет», — отметил глава РК, пообещав сразу же проинформировать об этом крымчан.

Как сообщало ИА REGNUM, уроженец донецкой Макеевки Виталий Нахлупин с 2010 по 2014 годы возглавлял постоянную комиссию Верховной Рады АРК по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике. С 2014 по январь 2016 был председателем Комитета Госсовета РК по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике. С 2016 занимал пост зампредседателя Совета министров Крыма, курируя реализацию Федеральной целевой программы по развитию Крыма. После его задержания в Москве, на полуострове проводились следственные действия в отношении должностных госкомитетов дорожного хозяйства и конкурентной политики РК, Службы автомобильных дорог, а также предприятий «Крымэнерго» и «Крымгазсети».

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«Повторюсь: неприкасаемых нет и не будет. Важно не кто задержан, а за что. Все, кто переступил или только собирается нарушить закон, должны знать: наказание неотвратимо», — комментировал ситуацию глава РК.

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