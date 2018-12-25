Посол Саудовской Аравии в Йемене: мы сохранили единство государства

Эр-Рияд, , 14:38 — REGNUM Посол Саудовской Аравии в Йемене Мохаммед Саид аль-Джабер заявил, что королевство помогло властям страны сохранить государственное единство, сообщает 25 декабря Al Arabia.

Если бы не посредничество Эр-Рияда на переговорах в Швеции, отметил дипломат, то Йемен бы превратился в разделенное государство, часть из которого находилось бы под контролем Ирана.

«Целью Саудовской Аравии в Йемене является восстановление единства, независимости и суверенитета в Йемене под властью законного правительства, которое будет служить народу», — подчеркнул аль-Джабер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война в Йемене началась в 2014 году, когда президент страны Мансур Хади бежал в Саудовскую Аравию. В 2015 году арабская коалиция, возглавляемая королевством, вторглась во внутренний конфликт, что привело к эскалации насилия и поставило государство на грань гуманитарной катастрофы.

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