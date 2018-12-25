Турция будет добиваться ухода курдских бойцов с севера Сирии – Чавушоглу

Анкара, , 14:31 — REGNUM Уход американских военнослужащих из Сирии не остановит Турцию от проведения операции на севере арабской республики, заявил 25 декабря глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает американское агентство Associated Press.

С таким заявлением он выступил на пресс-конференции, подчеркнув, что Анкара совместно с Вашингтоном осуществляет координацию по выводу американских военных из Сирии, но по-прежнему намерена добиться ухода поддерживаемых США курдских формирований из региона.

«Если Турция говорит, что она войдет, значит она войдет», — отметил дипломат, добавив, что у страны есть «потенциал для нейтрализации» ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, за прошедшие несколько лет Турция провела две операции на севере Сирии, в том числе против курдских вооруженных формирований, которые в Анкаре называют частью Рабочей партии Курдистана.