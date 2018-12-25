Псковским управленцам пообещали многоуровневую систему контроля

Псков, , 14:26 — REGNUM Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил о внедрении с 2019 года многоуровневой системы контроля расходования бюджетных средств, которая будет охватывать все сферы деятельности исполнительной власти региона.

«Не думаю, что открою тайну, но в Псковской области зачастую крайне неэффективно расходовались средства. Учитывая их дефицит, это очень серьезная проблема. Именно поэтому со следующего года будет внедряться многоуровневая система контроля, которая будет охватывать все сферы деятельности исполнительной власти. Этот процесс мы начали с себя», — заявил глава региона.

Он напомнил о структурных изменениях в региональной администрации, которые были призваны «заточить наши инструменты, в том числе под качественное исполнение майского указа президента».

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«Теперь каждый руководитель комитетов и управлений представляет свой план работы и целевые показатели на год. Таким образом, мы внедряем проектный подход, и недостижение заявленных результатов без объективных причин будет иметь соответствующие последствия», — заявил Михаил Ведерников.

По словам губернатора, дорожная сеть Псковской области области может выглядеть намного лучше даже при текущем объёме средств. С увеличением финансирования дорожного строительства будет повышен уровень экспертизы, а также планируется открыть единый центр для анализа и проверки всех проведенных работ и качества используемых материалов.

В сфере ЖКХ для предприятий области будет создан единый ресурсный центр, стандартизирована бухгалтерия, внедрены общие стандарты качества.

Отдельно псковский губернатор заявил о проблеме неэффективных и убыточных государственных предприятий, среди которых назвал «Псковпассажиравтотранс».

"Пора прекратить бесконечно заливать их деньгами без соответствующих планов по развитию», — подчеркнул он.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Псковской области Михаил Ведерников выступил сегодня, 25 декабря, с бюджетным посланием в Псковском областном собрании депутатов.

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