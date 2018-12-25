Британский министр назвала поведение Юнкера на саммите ЕС «отвратительным»

Лондон, , 14:27 — REGNUM Министр труда Великобритании Эмбер Радд возмущена поведением председателя Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера на саммите Европейского союза 14 декабря. Об этом она заявила в интервью газете The Telegraph.

«Если что-то подобное произошло бы в нашем парламенте, последствием стала бы подача официальной жалобы», — сказала Радд, назвав действия Юнкера «гротескными» и «отвратительными».

Сама Эмбер Радд совершает свои визиты в Брюссель, будучи простуженной, чтобы держать дистанцию. «Все еврокомиссары любят горячо обниматься», — отметила она.

Как сообщало ИА REGNUM, странное поведение Юнкера на саммите попало на видео. Глава Еврокомиссии фривольно потрепал за волосы начальника протокола Перниллу Сьёлин. Средства массовой информации предположили, что Юнкер прибыл на саммит в состоянии алкогольного опьянения.

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