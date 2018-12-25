В Томской области отменены прямые выборы глав районов и городских округов

Томск, , 14:22 — REGNUM В Томской области глав муниципальных районов и городских округов теперь будут избирать депутаты районных и городских дум из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. Прямые выборы отменены.

Соответствующие поправки в региональный закон «Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области» внесли депутаты Законодательной думы региона на сессии. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 25 декабря, в областном парламенте.

Однако столицы — города Томска — изменения не коснулись. Для мэра Томска сохранится действующий порядок, при котором глава областного центра избирается на всенародных выборах.

Добавим, депутат Галина Немцева предлагала коллегам перейти ко второму чтению после дополнительного обсуждения, а Игорь Чернышев внёс поправку о сохранении прямых выборов и для мэра Стрежевого. Однако депутаты их предложения не поддержали, и закон был принят в двух чтениях.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 9 сентября 2018 года выборы мэра Томска выиграл действующий градоначальник Иван Кляйн. Он получил 52,79% голосов избирателей.

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