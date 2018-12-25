США планировали создать биолабораторию в Крыму

Москва, , 14:12 — REGNUM Биолабораторию, подобную грузинскому центру Лугара, хотели создать в Симферополе власти США. Об этом 25 декабря на брифинге в Москве рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она сообщила, что после воссединения Крыма с Россией в 2014 году на территории бывшей советской противочумной станции были обнаружены ящики с биоматериалами. К отправке были подготовлены образцы эктопаразитов, внутренних органов грызунов и сывороток человеческой крови.

Читайте также: Экс-советник Саакашвили: США в Грузии экспериментировали с бубонной чумой

Объект превратился из исследовательской станции в пункт сбора и отправки биоматериалов в Европу. Проект, в рамках которого подготовили груз, оказался сорван, пояснила Попова и добавила, что на Украине на сегодняшний день действуют 11 американских лабораторий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Россия запросила у США разъяснения по работе, которую на самом деле проводит в Грузии биологическая лаборатория Лугара, расположенная в селе Алексеевка. Некоторые эксперты полагают, что работы с биологическим оружием и средствами его доставки включают эксперименты над местным населением.

Читайте ранее в этом сюжете: Москва просит разъяснений от США и Грузии о деятельности биолаборатории