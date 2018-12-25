Вторник, 25 Декабря 2018 года
14:37:33 МСК

Барзани выразил обеспокоенность судьбой христиан Курдистана

Политика

А также поздравил их с Рождеством

Барзани выразил обеспокоенность судьбой христиан Курдистана
Масуд Барзани

Эрбиль, Ирак, 25 декабря 2018, 14:14 — REGNUM  Премьер-министр Иракского Курдистана Нечирван Барзани поздравил христиан региона с католическим Рождеством и выразил обеспокоенность их судьбой, сообщает 25 декабря Kurdistan.ru.

«Хочу пожелать нашим христианским братьям и сестрам, проживающим в Иракском Курдистане счастливого Рождества. Надеюсь, что этот праздник принесет добро и счастье всему человечеству», — отметил Барзани.

К сожалению, подчеркнул премьер-министр курдской автономии, многие верующие христиане до сих пор не вернулись в свои дома, которые они вынуждены были покинуть под угрозой терроризма.

Напомним, Иракский Курдистан давно населяют различные этнические и религиозные меньшинства, в частности езиды и христиане. Многолетнее сосуществование привело к тому, что в регионе практически отсутствует межконфессиональная нетерпимость.

Читайте ранее в этом сюжете: Барзани поздравил христиан с Рождеством

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Курдистан
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить