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Полноценная встреча Путина и Трампа крайне востребована — МИД РФ

Политика

Однако в «партнёры мы не напрашиваемся», отметил Рябков

Москва, 25 декабря 2018, 13:53 — REGNUM  Москва считает полноформатную встречу глав и делегаций России и США наиболее востребованным форматом работы в 2019 году. Однако напрашиваться в партнеры Вашингтону российская сторона не собирается, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Сторонам по-прежнему необходим полноформатный контакт с фиксированной повесткой дня, в котором примут участие и российская, и американская делегации. Именно такая форма работы сегодня крайне востребована, подчеркнул дипломат.

Уверенность, что в новом году тема полномасштабной встречи на высшем уровне встанет «во весь рост», выразил Рябков в интервью РИА Новости. При этом он отметил отсутствие у Вашингтона политической воли к равноправной и взаимоуважительной работе с Москвой.

Необходимость в такой работе российская сторона регулярно доносит до США и публично, и по дипломатическим каналам. Однако в «партнёры мы не напрашиваемся», отметил Рябков, — России диалог нужен не более, чем США.

Как сообщало ИА REGNUM, полномасштабная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в июле 2018 года в Хельсинки. По её итогам лидеры выразили заинтересованность в улучшении двусторонних отношений. Новая встреча должна была пройти в конце ноября или начале декабря в Буэнос-Айресе, где проходил саммит G20, однако Трамп отменил её.

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Российско-американские отношения
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