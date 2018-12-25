Российские военные уничтожили лагерь условных террористов в Таджикистане

Душанбе, , 13:45 — REGNUM Мотострелки 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане, уничтожили в горах скрытый лагерь условных террористов. Об этом сегодня, 25 декабря, сообщает пресс-центр Центрального военного округа министерства обороны России.

В учениях было задействовано до 50 единиц военной техники и вооружения, участие приняли свыше 500 военнослужащих.

«В рамках учений разведывательные подразделения 201-й военной базы перехватили переговоры условных боевиков и выявили расположение укрытого в горах лагеря террористов. Скрытно выдвинувшийся мотострелковый батальон блокировал пути отхода из лагеря боевиков и огнем из всех орудий уничтожил его. Расчеты самоходных артиллерийских установок 2С3 «Акация» в течении 10 минут обстреливали обнаруженный лагерь террористов 152-миллиметровыми снарядами и только затем под прикрытием танков мотострелки выдвинулись на зачистку лагеря», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что 201-я база — самое крупное воинское соединение России, дислоцированное за ее пределами. По соглашению от 2012 года, находиться в Таджикистане российская база будет до 2042 года.