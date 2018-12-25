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Порошенко рассказал об истинных целях проекта автокефалии

Политика

Президент Украины признал, что новая «церковь» выполняет, прежде всего, политические задачу

Киев, 25 декабря 2018, 13:42 — REGNUM  Новая раскольничья церковь нужна Украине для окончательной «деколонизации», заявил президент страны Пётр Порошенко 25 декабря на своей странице в социальной сети Twitter.

«Проект автокефалии и получения томоса возник не спонтанно. Он — часть выверенной стратегии по окончательной деколонизации по безоговорочному выходу из сферы российского влияния», — заявил Порошенко.

Он также добавил, что ускоренный отрыв от России происходит последние пять лет, с момента победы путчистов над законно избранным президентом Виктором Януковичем.

Напомним, ранее политический эксперт Михаил Погребинский заметил, что объединённая раскольничья церковь на Украине является скорее политической, чем религиозной структурой, поскольку её представителей в большей степени интересует не вера, а украинская идентичность.

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