Из-за АЧС в Калининградской области уничтожено 135 тыс. животных

Калининград, , 13:32 — REGNUM В Калининградской области на заседании чрезвычайной противоэпизоотической комиссии обсуждалась ситуация с АЧС в регионе. По мнению губернатора области Антона Алиханова, в целом ситуация приобрела «относительно спокойный характер», сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Начиная с ноября 2017 года, африканская чума свиней распространилась практически по всей территории Калининградской области и стала настоящим бедствием как для свиноводческих, так и для мясоперерабатывающих предприятий. В настоящее время эпизоотическая обстановка по АЧС приобрела относительно спокойный характер. Но обстановка обманчива, успокаиваться не следует. Об этом свидетельствует вновь подтвержденные факты выявления заболевания среди диких кабанов», — сказал на заседании Антон Алиханов.

С конца 2017 года, когда АЧС была впервые зафиксирована в регионе, по декабрь 2018 года вирус регистрировался в 12 городских округах области. Было установлено 24 эпизоотических очага в личных подсобных хозяйствах и на крупных свиноводческих предприятиях, а также 53 инфицированных объекта в дикой фауне.

За период с 2017 года общая численность уничтоженного в регионе поголовья свиней составила свыше 135 тыс. животных. При этом поголовье свиней в личных подсобных хозяйствах за год сократилось на 99%, до 104 животных. Владельцы получили компенсации, которые суммарно составили более 10 млн рублей.

При этом, отмечает пресс-служба регионального правительства, производители свинины в сложившихся условиях «устояли и смогли выстроить работу так, чтобы не только возобновить утраченное поголовье, но и нарастить его»

В 2019 году на ряде производств ожидается увеличение производства свинины.