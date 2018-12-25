МВД Турции обвинило Нетаньяху во лжи

Анкара, 25 декабря 2018, 13:34 — REGNUM Министерство обороны Турции обвинило премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньху в клевете, сообщает 25 декабря Anadolu Ajansi.
Оборонное ведомство турецкой республики отвергло заявление главы израильского правительства относительно мотивов проведения военной операции в Сирии.
Слова Нетаньху в министерстве обороны Турции связали с его стремлением отвлечь общественность Израиля от внутренних проблем, в частности от обвинения в коррупции, выдвинутого против премьер-министра.
Напомним, противоречия между Израилем и Турцией вызваны различными взглядами на ситуацию на территории Ближнего Востока. Так, Анкара выступает против агрессивной политики Тель-Авива в отношении Палестины.
Читайте ранее в этом сюжете: Военные Израиля задержали пятерых палестинцев