МВД Турции обвинило Нетаньяху во лжи

Анкара, , 13:34 — REGNUM Министерство обороны Турции обвинило премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньху в клевете, сообщает 25 декабря Anadolu Ajansi.

Оборонное ведомство турецкой республики отвергло заявление главы израильского правительства относительно мотивов проведения военной операции в Сирии.

Слова Нетаньху в министерстве обороны Турции связали с его стремлением отвлечь общественность Израиля от внутренних проблем, в частности от обвинения в коррупции, выдвинутого против премьер-министра.

Напомним, противоречия между Израилем и Турцией вызваны различными взглядами на ситуацию на территории Ближнего Востока. Так, Анкара выступает против агрессивной политики Тель-Авива в отношении Палестины.

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