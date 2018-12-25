В МИД РФ отвергли американский ультиматум по ДРСМД

Москва, , 13:21 — REGNUM Для Москвы следование ультиматуму Вашингтона по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) является немыслимым алгоритмом действия. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Неужели всерьез могут думать, что Россия может следовать разного рода американским ультиматумам? Я исключаю такой алгоритм действий с нашей стороны», — цитирует слова дипломата РИА Новости.

Рябков подчеркнул, что российская позиция по указанному договору является «полностью открытой» и безупречной.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков заявил, что министр обороны США Джеймс Мэттис проигнорировал предложение главы Минобороны РФ Сергея Шойгу обсудить разногласия по ДРСМД.

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