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Американское военное запугивание России дало неожиданный эффект

Политика

Американская стратегия окружения «подавилась» успехами Москвы

Москва, 26 декабря 2018, 01:34 — REGNUM  Успехи России во внешней политике заставляют еще раз вспомнить предысторию развернувшегося противостояния с ее недоброжелателями. О том, как российскому руководству удалось к настоящему времени серьезно ослабить удушающий захват западных партнеров, рассуждает в своей статье автор ИА REGNUM Руслан Хубиев.

Посмевшая проводить собственную политику Россия Западу не нужна. Начиная с 2014 года Запад в своей стратегии «возвращения России» делал ставку на нагнетание военной угрозы, поняв, что экономическое удушение себя не оправдывает. Отсюда и безудержный рост военных и политико-провокаторских начинаний США вблизи российской территории или в регионах ее непосредственных интересов.

Порожденное этим противодействие со стороны России прошло с тех пор три этапа: присоединение Крыма в 2014 году, защиту Донбасса в 2015-м и, наконец, известное мартовское заявление 2018 года. Демонстрация и принятие на вооружение новых систем вооружения, делающих бесконечно устаревшей американскую концепцию «обезоруживающего удара», отрезвило американских политиков и военных, сделавших ставку на запугивание России. Теперь, как показывают текущие события, усилия недругов России решено сосредоточить на подрыве внутренней стабильности. Какие же конкретные шаги России в ходе глобальной игры позволили ей к 2018 году обнулить агрессивную игру Запада?

Читайте статью Итоги года: Россия разрывает «петлю анаконды», а также другие статьи Руслана Хубиева, посвященные современным тенденциям международной политики.

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