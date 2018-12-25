Нужно развивать потенциал индонезийских детей в Джидде — Минобраз Индонезии

Джидда, Саудовская Аравия, , 13:38 — REGNUM Министр образования Индонезии Мухаджир Эффенди отметил потенциал детей, посещающих индонезийскую школу в Джидде (Саудовская Аравия), сообщает Antaranews.

«Индонезийские дети в Джидде уже очень хорошо говорят по-арабски. Когда они вернутся на родину, эту способность необходимо сохранить», — заявил министр, во время визита в индонезийскую школу в Саудовской Аравии.

По его словам, школы должны не только предоставлять образовательные услуги в целом, но также уделять больше внимание потенциалу своих учеников.

Королевство Саудовская Аравия все чаще поощряет своих граждан к получению более качественного образования. Поэтому Мухаджир Эффенди потребовал, чтобы дипломатические отношения между Индонезией и Саудовской Аравией продолжали расширяться, с тем чтобы индонезийский народ, проживающий в этой стране, смог адаптироваться к изменениям, которые вносит Королевство.

Министр также подчеркнул, что индонезийское образование в Саудовской Аравии должно способствовать развитию исламской культуры.

В свою очередь, генеральный консул Индонезии в Джидде Мохамад Хери Сайпудин заявил, что существование индонезийской школы очень помогло усилиям Индонезии в области культурной дипломатии в Саудовской Аравии.

«Ученики индонезийской школы в Джидде активно участвуют в международных фестивалях. Это делает Индонезию все более известной», — отметил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр культуры Индонезии Пуан Махарани возглавила делегацию Индонезии на культурном фестивале в Саудовской Аравии 21 декабря 2018 года.

Подробности: Министр культуры Индонезии возглавила делегацию на фестивале в Эр-Рияде