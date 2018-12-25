В Казахстане планируют укрепить службу внутренней безопасности МВД

Астана, , 13:10 — REGNUM Проект дорожной карты по модернизации полиции Казахстана предусматривает укрепление службы внутренней безопасности министерства внутренних дел, заявил представитель общественного совета при МВД Казахстана Марат Когамов, сообщает 25 декабря агентство «Казинформ».

Представитель общественного совета отметил, что служба внутренней безопасности будет бороться с коррупционерами в рядах полиции, а также защищать полицейских от незаконного воздействия во время раскрытия преступления.

Когамов добавил, что в государственных органах необходима автоматизация процесса оказания государственной услуги, что исключает риск коррупции.

Как сообщало ИА REGNUM, проект дорожной карты по модернизации полиции в Казахстане согласован со всеми государственными органами и находится на рассмотрении в правительстве.

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