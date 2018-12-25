Депутаты Монголии объявили спикеру ультиматум

Улан-Батор, , 12:56 — REGNUM Депутаты потребовали от главы парламента Монголии Миеэгомбына Энхболда в течение 48 часов добровольно уйти в отставку. Если спикер этого не сделает — депутаты обещают организовать всеобщий митинг на центральной площади города Улан-Батора.

«Спикер парламента Миеэгомбын Энхболд должен нести ответственность перед народом. Ранее 40 членов парламента требовали отставки спикера и бойкотировали сессию парламента. Он отказался, и из-за этого более одного месяца государственная власть не может нормально работать. Мы требуем отставки в рамках законодательства. В письме, где требовали отставки в течение 48 часов, подписали организации гражданского общества, неправительственные организации, члены парламента и разные движения «-, заявил один из инициаторов, член Парламента Томорбаатарын Аюурсайхан.

Также члены парламента заявили, что если в течение 48 часов спикер Миегомбын Энхболд не уйдет в отставку добровольно, то депутаты будут организовать всеобщий протестный митинг на центральной площади столицы Монголии.

«Мы надеемся, что спикер Великого государственного хурала (Парламент Монголии) будет относиться к требованию народа с уважением и уйдет в отставку в течение 48 часов. Этот срок истекает в четверг. Официально заявляем, что если спикер не уйдет в отставку, мы с народом будем начать всеобщий протестный митинг. Монгольскому народу пора бороться за свои права и интересы.», — заявил депутат парламента Монголии Лувсанвандангийн Болд.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 ноября, 40 депутатов парламента (всего в парламенте 76 депутатов) потребовали добровольной отставки спикера парламента Миеэгомбын Энхболда.

Ранее, 19 ноября 26 членов парламента вручили спикеру письмо об отставке правительства, под которым стоила подпись спикера. Инициаторы отставки спикера, назвали это действие нарушением закона о предупреждении нарушения интересов. Они считали, что спикер Миеэгомбын Энхболд не созвал сессию, когда депутаты потребовали обсудить «дело о 60 миллиардах», тогда как подписал письмо о требовании правительства и собирался созвать сессию.

Но спикер Миеэгомбын Энхболд заявил, что он не нарушил закон и отказался покидать свой пост. С тех пор из-за низкой явки депутатов не состоялась ни одна сессия парламента.