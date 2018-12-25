В Казахстане разработали проект дорожной карты по модернизации полиции

Астана, , 12:51 — REGNUM Проект дорожной карты по модернизации органов внутренних дел Казахстана согласован со всем государственными органами, заявил представитель общественного совета при МВД Казахстана Марат Когамов, сообщает 25 декабря агентство «Казинформ».

Когамов отметил, что проект документа состоит из девяти разделов, каждый из которых несет масштабные изменения. В рамках дорожной карты планируется оптимизировать численность личного состава, улучшить социальное положение полицейских, повысить оклады и реализовать другие инициативы.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря министерство внутренних дел Казахстана представило проект новой формы полиции и призвало общественность принять участие в обсуждении проекта.

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