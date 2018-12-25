Вторник, 25 Декабря 2018 года
13:08:31 МСК

В Казахстане разработали проект дорожной карты по модернизации полиции

Политика

Планируется оптимизировать численность личного состава

Астана, 25 декабря 2018, 12:51 — REGNUM  Проект дорожной карты по модернизации органов внутренних дел Казахстана согласован со всем государственными органами, заявил представитель общественного совета при МВД Казахстана Марат Когамов, сообщает 25 декабря агентство «Казинформ».

Когамов отметил, что проект документа состоит из девяти разделов, каждый из которых несет масштабные изменения. В рамках дорожной карты планируется оптимизировать численность личного состава, улучшить социальное положение полицейских, повысить оклады и реализовать другие инициативы.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря министерство внутренних дел Казахстана представило проект новой формы полиции и призвало общественность принять участие в обсуждении проекта.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане представили рабочий проект новой полицейской формы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Реформа МВД Казахстана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить