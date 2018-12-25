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Сандерс рассказал, сколько семей в США живут от «зарплаты до зарплаты»

Политика

И обсудил реальность «экономического бума»

Вашингтон, 25 декабря 2018, 12:49 — REGNUM  Отчеты могут быть сколько угодно оптимистичны, но в действительности картина американской реальности довольно печальна, убежден сенатор Берни Сандерс.

На своей странице в соцсети Твиттер Сандерс пишет:

«Пока Трамп говорит об «экономическом буме», реальность рабочих семей такова:

— Реальные заработные платы для работников среднего звена ниже, чем в 1973 году

— 80% живут от зарплаты до зарплаты

— Половина пожилых американцев не имеют пенсионных сбережений

Новогодняя резолюция: создать экономику, которая работает на всех».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сенатор Сандерс указывал, что своего обещания о выгодах, которые получат обычные американцы от налоговых послаблений для богатых, Дональд Трамп не сдержал: «Трамп обещал, что его налоговые послабления для богатых положат дополнительные $4000 в карманы семей среднего класса. Он солгал. Бонусы — $0,02 в час с тех пор, как прошло республиканское снижение налогов».

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Экономика и бизнес в США
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