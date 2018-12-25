В Ираке признали Рождество государственным праздником

Багдад, , 12:34 — REGNUM Рождество Христово объявлено властями Ирака официальным праздником на территории всей республики. Об этом говорится в сообщении официального Twitter правительства страны.

«Мы выражаем наши самые теплые поздравления и наилучшие пожелания христианам в Ираке и во всем мире по случаю славного Рождества», — говорится в сообщении.

Также правительство Ирака поздравило с праздником всех граждан страны, исповедующих христианство.

Кроме того, в канцелярии премьер-министра Ирака Аделя Абдель Махди сообщили о его встрече с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином, прибывшим с визитом в Ирак 24 декабря.