Сможет ли Франция заменить США в Сирии?

Париж, , 12:34 — REGNUM Сразу же после заявления США о выводе войск из Сирии. Несколько лидеров Сирийского демократического совета направились во Францию. Сирийский демократический совет — это политическое крыло Сирийских демократических сил, основу которых составляют курдские вооруженные формирования.

Расчет курдских лидеров был сделан на то, что Франция поддерживает с воздуха действия СДС в ходе операции против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Во время встречи с высокопоставленными французскими чиновниками в Елисейском дворце курды поставили перед Францией вопрос о создании бесполетной зоны на северо-востоке Сирии. Таким образом они хотели бы исключить использование авиации со стороны Турции в ее крупномасштабном наступлении в данном регионе.

Однако французские официальные лица не дали лидерам Сирийского демократического совета никаких обещаний.

С точки зрения противодействию турецкому вторжению поддержка французов идет пока только на словах. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон 24 декабря выразил сожаление по поводу выводу американских войск из Сирии, а также сказал, что возглавляемая США коалиция «не должна забывать», чем она обязана Сирийским демократическим силам, которые вот уже три года воюют под знаменем коалиции.

20 декабря министр Франции по европейским делам Натали Луазо заявила, что ее страна не идет по стопам Вашингтона и не выводит свои войска из Сирии. Однако министерство обороны страны еще не подтвердило этот факт.

По мнению военных экспертов, Франция, скорее всего, попытается заменить американские войска в Сирии, но вряд ли сможет справиться с такой сложной задачей самостоятельно. Согласно имеющимся данным, у нее на территории страны в наземных силах всего около 200 военнослужащих и 3 самоходных гаубицы «Цезарь». Этого явно недостаточно, чтобы сохранить всю линию соприкосновения между удерживаемым СДС регионом и подконтрольными Анкаре территориями.

Кроме того, политический вес Франции в глазах турецкого военно-политического руководства незначителен, и оно не будет менять свои планы из-за позиции Франции по курдскому вопросу.