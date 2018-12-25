Глава комитета ГД по обороне: Процветания нашей великой России!

Москва, , 12:31 — REGNUM Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия») поздравил читателей ИА REGNUM с Новым годом:

«От имени комитета Госдумы по обороне поздравляю с наступающим Новым годом!

Работа комитета в 2018 году была направлена на законодательное обеспечение задач, поставленных руководством страны в сфере военного строительства, а это и модернизация армии и флота, их перевооружение, создание военной организации государства, отвечающей существующим угрозам и экономическим возможностям Российской Федерации. Кроме того, в фокусе внимания комитета — совершенствование законодательства, регулирующего ГОЗ, функционирование ОПК, обеспечение международного военного и военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами. И конечно, решение социальных вопросов военнослужащих, военных пенсионеров, членов семей, а это их материальное и жилищное обеспечение.

В 2019 году комитет планирует продолжить работу над военным законодательством с целью повышения уровня социального обеспечения военнослужащих, военных пенсионеров, членов их семей. Также планирует продолжить работу над законопроектами, регламентирующими воинский учет и организацию призыва граждан на военную службу, прохождение военной службы и исполнения воинской обязанности, подготовку граждан к военной службе.

Комитет и впредь намерен работать в тесном взаимодействии с Министерством обороны РФ, другими министерствами и ведомствами силового блока по совершенствованию законодательства в области обороны.

Хочу пожелать крепкого здоровья, успехов, а также процветания нашей великой России! С Новым годом!»

Председатель комитета Госдумы по обороне, Герой России, генерал-полковник Владимир Шаманов