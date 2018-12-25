Чавушоглу: Вывод войск США из Сирии не должен служить интересам курдов

Анкара, , 12:38 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что вывод американских военных из Сирии не должен проходить в интересах Демократических сил Сирии, сообщает 25 декабря Anadolu Ajansi.

«Мы четко высказали свою позицию: процесс вывода войск США не должен служить интересам сепаратистских группировок, состоящих преимущественно из сирийских курдов», — подчеркнул Чавушоглу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 декабря президент США Дональд Трамп заявил о своем решении вывести вооруженные силы из Сирии. Данное решение приветствовала Анкара, однако курдские ополченцы остались этим недовольны.

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