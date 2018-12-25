Беглов выступил против перевода промышленных земель под жилье в Петербурге

Санкт-Петербург, , 12:22 — REGNUM В Петербурге пора пресечь практику перевода промышленных земель под жилищное строительство. Об этом заявил врио губернатора Александр Беглов на заседании городского правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

В Смольном обсудили выполнение майского указа президента Владимира Путина №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Петербург участвует во всех 12 национальных проектах, заявил глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Иван Филиппов. По его словам, город уже тратит на выполнение указа 15% своего бюджета, и это только в подготовительный период.

«Подготовительный этап реализации указа в Петербурге завершен. Настал самый важный и ответственный этап — выполнение поставленных задач. Необходимо активное взаимодействие с федеральным центром, госкорпорациями, привлечение внебюджетного финансирования», — сказал Филиппов.

Так, предполагается, что благодаря этим мерам уже к 2024 году Петербург превратится совсем в другой город. Например, будет введено в эксплуатацию не 3,5 млн кв. метров жилья, как в прошлом году, а 25,1 млн кв. метров. Треть петербуржцев будет участвовать в решении вопросов развития городской среды, в Петербурге появятся три новые особо охраняемые природные зоны, а доля обезвреженных ТБО достигнет почти 50% от всего мусора.

При этом Беглов выразил обеспокоенность тем, что большое количество промышленных и сельскохозяйственных территорий переводится под жилищное строительство.

«Так Петербург превратится в город-музей и спальный город», — заметил Беглов. Филиппов видит неиспользованные ресурсы в «сером поясе» Петербурга, который как раз и пытались избавить от заводов, так как он находится ближе к центру и практически заброшен.

По мнению Беглова, нельзя допустить, чтобы собственники промышленных и сельскохозяйственных земель, пытаясь заработать деньги, массово переводили их под жилое строительство.

«Потому что это невыгодно для города. Работать-то где будем? Надо, чтобы предоставили нормальные рабочие места, а не только в сфере обслуживания», — сказал Беглов.

Напомним, в майском указе №204 определены 12 национальных проектов — направлений стратегического развития: демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт. В Петербурге в связи с этим утвердили 43 региональные программы.