Конгрессмен обвинил Трампа во лжи

Вашингтон, , 12:29 — REGNUM Президент США Дональд Трамп весьма далек от истины, когда пишет, что пограничная стена уже строится и обновляется, пишет 25 декабря в своем твиттере конгрессмен Тед Лью:

«Накануне Рождества президент снова лжет о том, что уже строит свою стену. Это именно то, что заставило консервативные СМИ разъяриться на Трампа в первую очередь. Они понимают, что он не выполнил свое обещание, что стена будет построена и что за нее заплатит Мексика».

Лью комментирует твит Трампа, в котором тот утверждает:

«Мы уже строим и обновляем многие мили Стены, некоторые готовы. Демократы должны остановить блокировку работы правительства и завершить финансирование. Спасены будут миллиарды долларов и жизни!».

Как сообщало ИА REGNUM, правительство США «закрыто», но продолжает работать — большинство ведомств и служб продолжают функционировать в усеченном или практически полном составе. Точных данных о количестве чиновников, военных и других госслужащих, отправленных в неоплачиваемый отпуск, на данный момент нет, однако известно, например, что комиссия по ценным бумагам и биржам министерства финансов США за счет собственных источников может продолжать функционировать в течение нескольких недель «закрытого правительства». А вот комиссия по торговле товарными фьючерсами скорее всего отправит в отпуск 95% своих сотрудников.