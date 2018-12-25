Множество китайских фирм объявили о намерении поддержать компанию Huawei

Пекин, , 12:20 — REGNUM Более 20 китайских фирм объявили в соцсетях о своем намерении поддержать компанию Huawei Technologies, финансовый директор которой был задержан в Канаде по запросу США. Об этом 24 декабря сообщил портал AppleInsider.

Компании объявили о том, что они будут поощрять тех сотрудников, которые будут отказываться от покупки смартфонов Apple в пользу продукции китайского производителя. Большинство фирм готовы выделить персоналу субсидии в размере от 10% до 20% стоимости смартфона, а некоторые из них готовы даже покрыть всю сумму покупки. Кроме этого, некоторые компании заявили, что в рамках поддержки Huawei они начнут покупать продукцию этой компании, в частности — системы управления бизнесом.

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Напомним, ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что у его страны нет дипломатического кризиса в текущих отношениях с Китаем. После ареста в Канаде топ-менеджера Huawei Мэн Ваньчжоу в Китае были задержаны бывший дипломат Майкл Ковриг и бизнесмен Майкл Спэйвор, а также гражданка Канады Сара МакИвер.

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