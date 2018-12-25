Кто заполнит вакуум в Сирии после вывода войск США?

Вашингтон, , 12:19 — REGNUM Сирийское правительство и проиранские силы активизировали свою деятельность в восточной части Сирии в ответ на объявленное решение администрации США вывести свои войска из страны.

22 декабря представитель иракской «Катаиб Хезболлы» Джафар аль-Хусейни заявил телеканалу «Аль-Маядин», что группа готова координировать свои действия с Сирийской арабской армией в целях защиты сирийских курдов.

Он также отметил, что уход США ожидался и сказал, что «Катаиб Хезболла» поддерживает «непрерывные и интенсивные связи» с курдскими командирами на северо-востоке Сирии. По словам аль-Хусейни, США планируют передать свою роль в Сирии Саудовской Аравии и ОАЭ.

21 декабря появились сообщения, что подразделения элитной дивизии САА «Силы Тигра» были переброшены с севера провинции Хама на подконтрольные Дамаску районы на западном берегу Евфрата.

Согласно информации от местных источников, «Силы Тигра», а также ряд проправительственных группировок будут участвовать в дальнейших операциях по ликвидации ячеек ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в пустыне Хомс-Дейр-эз-Зор.

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