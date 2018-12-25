Успели: трехлетний бюджет Севастополя принят снова — после вето губернатора

Севастополь, , 12:19 — REGNUM Бюджет Севастополя на 2019 и плановый период 2020—2021 годов принят единогласно на заседании Законодательного собрания города 25 декабря. Для принятия документа потребовалось созвать согласительную комиссию.

Проект представил заместитель директора департамента финансов Михаил Ноздряков. Он сообщил, что за основу законопроекта был принят текст, представленный губернатором, был внесен ряд исправлений — одобрено выделение 122 млн рублей на капремонт учреждений образования, в то же время сокращено до 20 млн финансирование государственной телекомпании «Икс». Полученные средства направят на ремонт детского лагеря.

В итоге за принятие бюджета проголосовали все 22 депутата, участвовавших в заседании, в итоге решение об утверждении бюджета Севастополя было принято единогласно.

Ранее по теме: Губернатор Севастополя не оставляет попыток принять свою версию бюджета

Как сообщало ИА REGNUM, бюджет Севастополя депутаты ЗС приняли еще в ноябре, однако на закон свое вето наложил губернатор Дмитрий Овсянников, поскольку в законе не были учтены поправки губернатора. Город рисковал войти в 2019 год вовсе без бюджета, однако на прошлой неделе была создана согласительная комиссия с участием депутатов ЗС и правительства области. Накануне, 24 декабря, была согласована новая редакция закона.

По теме: Правительство и депутатов Севастополя примирит согласительная комиссия