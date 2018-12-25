Конгрессмен объяснила, что на самом деле стоит за «чертовой» стеной Трампа

Вашингтон, , 12:12 — REGNUM Проблема вокруг строительства пограничной стены касается не самой «чертовой стены» и не пограничной безопасности, а анти-мигрантского послания для разжигания ксенофобии, убеждена конгрессмен Прамила Джайапал. На своей странице в твиттере Джайапал пишет:

«Бонита Уильямс — одна из 800 000 рабочих, по которым ударила трамповская блолкировка правительства. Для нее не получить зарплату значит не быть способной заплатить за аренду жилья и по другим счетам, тем более купить внукам подарки. Ваша тщеславная стена причиняет реальный вред».

Джайапал ссылается на сообщение The Washington Post о работающей в Госдепартаменте 56-летней уборщице, которая из-за остановки работы правительства беспокоится за свое ближайшее будущее:

«Мой начальник сказал мне, что нам не заплатят, — говорит Уильямс, — поэтому мои счета не будут оплачены».

Если она потеряет зарплату за неделю или две, сказала она, ей придется переехать к матери в другой штат — она не сможет покрыть расходы на электричество, не говоря уже о новых велосипедах, которые она хотела подарить своим внукам 6 и 9 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, представители Демократической партии США уверены, что у Трампа нет решения по выходу из сложившейся ситуации, а приостановка работы правительства США может продлиться до начала 2019 года.