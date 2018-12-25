Глава комитета ГД: меньше негативных новостей и больше позитивных в 2019 г

Москва, , 12:05 — REGNUM Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиями и связи Леонид Левин («Справедливая Россия») поздравил читателей ИА REGNUM с Новым годом:

Поздравляю всех читателей ИА REGNUM с Новым годом! Желаю здоровья, удачи, успехов во всех делах и начинаниях. Желаю, чтобы следующий год был финансово благополучным, богатым на успехи и хорошее настроение.

В связи с тем, что ИА REGNUM — общественно-политическое издание, хотелось бы пожелать и редакции, и всем читателям, чтобы год был политически стабильным, чтобы поменьше было негативных новостей и побольше позитивных. А ИА REGNUM чтобы оставался такой же важной общественно-политической площадкой, где публикуются разные мнения, разные точки зрения и всегда даётся оперативная новостная повестка и серьёзная аналитика!

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин