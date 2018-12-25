Вторник, 25 Декабря 2018 года
12:14:17 МСК

Глава комитета ГД: меньше негативных новостей и больше позитивных в 2019 г

Политика

Чтобы год был политически стабильным

Москва, 25 декабря 2018, 12:05 — REGNUM  Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиями и связи Леонид Левин («Справедливая Россия») поздравил читателей ИА REGNUM с Новым годом:

Поздравляю всех читателей ИА REGNUM с Новым годом! Желаю здоровья, удачи, успехов во всех делах и начинаниях. Желаю, чтобы следующий год был финансово благополучным, богатым на успехи и хорошее настроение.

В связи с тем, что ИА REGNUM — общественно-политическое издание, хотелось бы пожелать и редакции, и всем читателям, чтобы год был политически стабильным, чтобы поменьше было негативных новостей и побольше позитивных. А ИА REGNUM чтобы оставался такой же важной общественно-политической площадкой, где публикуются разные мнения, разные точки зрения и всегда даётся оперативная новостная повестка и серьёзная аналитика!

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Новый год
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить