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СМИ узнали о возможном увольнении Трампом главы Минфина США

Политика

Работа Мнучина на данном посту может частично зависеть от колебаний американского рынка, пишут американские СМИ

Вашингтон, 25 декабря 2018, 12:02 — REGNUM  Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может отправить в отставку министра финансов Стивена Мнучина, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в администрации Белого дома.

Отмечается, что работа Мнучина на данном посту может частично зависеть от колебаний американского рынка и того, насколько сильно будут снижаться основные индексы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мнучин, отвечая на вопрос о слухах о своей отставке, заявил, что не собирается менять работу в течение всего президентства Трампа. Более того, если его выберут снова, и он пригласит Мнучина остаться на посту главы Минфина, чиновник рассмотрит этот вариант.

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