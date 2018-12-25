СМИ узнали о возможном увольнении Трампом главы Минфина США

Вашингтон, , 12:02 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может отправить в отставку министра финансов Стивена Мнучина, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в администрации Белого дома.

Отмечается, что работа Мнучина на данном посту может частично зависеть от колебаний американского рынка и того, насколько сильно будут снижаться основные индексы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мнучин, отвечая на вопрос о слухах о своей отставке, заявил, что не собирается менять работу в течение всего президентства Трампа. Более того, если его выберут снова, и он пригласит Мнучина остаться на посту главы Минфина, чиновник рассмотрит этот вариант.

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