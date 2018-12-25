В радость Меланьи Трамп от разговоров с детьми в Рождество поверили не все

Вашингтон, , 11:58 — REGNUM Своими впечатлениями о рождественских телефонных разговорах с детьми поделилась первая леди США:

«Помогать детям на пути следования Санты по стране становится одной из моих любимых традиций!», — пишет Меланья Трамп в своем твиттере.

Ее высказывание последовало за обнародованием записи видео, на котором президент США Дональд Трамп говорит по телефону с семилетним мальчиком, заявляя ему, что в семь лет верить в Санту — это маргинально. Неудивительно, что твит первой леди, помимо десяток тысяч «лайков», получил и тысячи негативных комментариев. Например:

«Не знал, что спрашивать их, почему в семилетнем возрасте они все еще верят в Санту, является частью традиции».

«Интересно-интересно, а Дональд говорил, что на рождество был один. Бедный Дональд! Угадайте, что он думает о вашей компании?»

«Первая леди и Донни пугают детей в праздник, отнимая у них здравоохранение, продовольственные талоны и щенков. Наше Рождество напоминает скорее «Американскую историю ужасов».

«А вы думали о бедных детях, которые плачут в клетках, потому что ваш муж отнял их у семей?»

«Технически, разве Санта не нелегальный иностранный работник? Я не думаю, что у него есть рабочая виза, поэтому, согласно вашей жесткой позиции, он должен быть арестован и отправлен обратно на Северный полюс».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Белого дома Дональд Трамп, принимая в канун католического Рождества звонки от детей, заявил 7-летнему мальчику, что в его возрасте верить в Санта-Клауса — это «маргинально». Противники Трампа охотно ухватились за этот случай как за еще один повод подвергнуть президента яростной критике.