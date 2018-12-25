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Президент Пакистана раскритиковал США за военные кампании в мире

Политика

Вашингтон должен компенсировать ущерб

Исламабад, 25 декабря 2018, 11:44 — REGNUM  Президент Пакистана Ариф Алви подверг критике военные кампании США в таких странах как Ирак, Сирия и Афганистан, сообщает 25 декабря Anadolu Ajansi.

Пакистанский политик подобным образом отреагировал на решение президента США Дональда Трампа вывести войска из Сирии. По мнению Алви, вооруженные силы Соединенных Штатов приносят с собой лишь разрушение.

«Страны, ставшие экспериментальной площадкой для США, серьезно пострадали. Следующим шагом после вывода войск должна стать серьезная компенсация за страдания, причиненное этими войнами», — подчеркнул президент.

Напомним, 19 декабря глава Белого дома заявил о выводе войск США из Сирии, которое должно произойти в течение 60−100 дней. Данное решение вызвало противоречивую реакцию в международном сообществе. Турция и Россия поддержали данный шаг Трампа.

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Война в Сирии
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