Глава МИД Турции намерен обсудить в Москве уход США из Сирии

Анкара, , 11:28 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу готовится к поездке в Москву, чтобы обсудить вывод американских войск из Сирии. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

Чавушоглу заявил, что намерен посетить Россию и обсудить в Москве уход США и политическое урегулирование в Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил ввести войска в сирийский Манбидж, если его не покинут курдские формирования. Позже он отложил начало операции, побеседовав по телефону с президентом США Дональдом Трампом. В результате Трамп объявил о выводе войск из Сирии и победе над террористической организацией «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на сирийской земле.

Позже Эрдоган пригласил Трампа посетить Турцию, на что американский лидер ответил согласием. Конкретной повестки, как и даты переговоров, пока нет.

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