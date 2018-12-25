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В «Единой России» видят опасность в расширении статьи УК о недоносительстве

Политика

Сейчас санкции грозят за недоносительстве о терроризме

Москва, 25 декабря 2018, 11:19 — REGNUM  В Госдуме считают опасным предложение наказывать за недонесение информации о тяжких и особо тяжких преступлениях, передает корреспондент ИА REGNUM 25 декабря.

Депутат Госдумы Сергей Марченко («Единая Россия») сообщил СМИ о намерении внести поправку в Уголовный кодекс. Сейчас УК обеспечивает ответственность за недоносительство, но статья ограничена только преступлениями, связанными с терроризмом.

«Данный законопроект во фракцию не поступал. Если он будет направлен во фракцию, мы рассмотрим его в установленном порядке. Однако судя по тому, как эта инициатива изложена в ряде средств массовой информации, она представляется несправедливой и опасной, поскольку непомерно расширяет число граждан, которые могут быть привлечены к уголовной ответственности», — заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

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