В торговой палате США оценили последствия инцидента в Чёрном море для РФ

Вашингтон, , 10:55 — REGNUM Инцидент в Чёрном море, где в результате устроенной провокации были задержаны три корабля ВМС Украины, вряд ли станет причиной новых антироссийских санкций США. Такое мнение высказал глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.

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«По-моему, уже достаточно много разных причин и доводов к дополнительным санкциям», — приводит РИА Новости слова Родзянко.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу РФ и вошли в территориальные воды России в Чёрном море. Суда совершали опасные манёвры вблизи Керченского пролива и на законные требования российских пограничников не реагировали.

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В результате российской стороне пришлось применить оружие и задержать нарушителей. Все три украинских корабля были отправлены на спецстоянку в Керчь, а экипажи арестованы по решению суда. Позднее моряков перевели в один из СИЗО в Москве. Они проходят фигурантами по уголовному делу о нарушении госграницы.

Киев назвал происшедшее агрессией со стороны РФ и настаивает на том, чтобы Москва отпустила задержанных украинских моряков и вернула суда.

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