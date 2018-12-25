Вторник, 25 Декабря 2018 года
11:37:53 МСК

В торговой палате США оценили последствия инцидента в Чёрном море для РФ

Политика

Очередной повод для санкций?

Вашингтон, 25 декабря 2018, 10:55 — REGNUM  Инцидент в Чёрном море, где в результате устроенной провокации были задержаны три корабля ВМС Украины, вряд ли станет причиной новых антироссийских санкций США. Такое мнение высказал глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.

Читайте также: Киев попросил у НАТО «самую лучшую санкцию» для Москвы

«По-моему, уже достаточно много разных причин и доводов к дополнительным санкциям», — приводит РИА Новости слова Родзянко.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу РФ и вошли в территориальные воды России в Чёрном море. Суда совершали опасные манёвры вблизи Керченского пролива и на законные требования российских пограничников не реагировали.

Также по теме: Киев готовит санкции против России за «вооружённую агрессию» в Чёрном море

В результате российской стороне пришлось применить оружие и задержать нарушителей. Все три украинских корабля были отправлены на спецстоянку в Керчь, а экипажи арестованы по решению суда. Позднее моряков перевели в один из СИЗО в Москве. Они проходят фигурантами по уголовному делу о нарушении госграницы.

Киев назвал происшедшее агрессией со стороны РФ и настаивает на том, чтобы Москва отпустила задержанных украинских моряков и вернула суда.

Читайте ранее в этом сюжете: Киев готов в нормандском формате обсудить ситуацию в Керченском проливе

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Провокация ВМС Украины в Керченском проливе и ее последствия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить