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В иракском Синджаре усиливаются противоречия между езидами и шиитами — СМИ

Политика

Ранее шиитские ополченцы арестовали 30 езидов

Эрбиль, Ирак, 25 декабря 2018, 10:54 — REGNUM  Езидские ополченцы в Ираке укрепляются в провинции Синджар, сообщает 25 декабря Kurdistan.ru.

Причиной подобного шага стали противоречия между курдским религиозным меньшинством и шиитскими ополченцами.

Член совета Синджара Халиль Хассан назвал сложившуюся ситуацию напряженный и заявил о готовности противостоять произволу шиитских ополченцев.

Напомним, 24 декабря шиитские ополченцы напали на штаб-квартиру езидов в Синджаре и арестовали 30 человек. Несмотря на то, что задержанные были вскоре отпущены на свободу, данный инцидент вызвал бурю возмущения у местных езидов.

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