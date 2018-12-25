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Лидер «Справедливой России» в Ярославле вернется в муниципалитет

Политика

Анатолий Каширин заменит Илью Советова

Лидер «Справедливой России» в Ярославле вернется в муниципалитет
Иллюстрация: City-yaroslavl.ru
Анатолий Каширин

Ярославль, 25 декабря 2018, 10:27 — REGNUM  Секретарь бюро совета ярославского отделения «Справедливой России» Анатолий Каширин вновь станет депутатом муниципалитета Ярославля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, близкий к партии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, единственный депутат партии в муниципалитете Илья Советов сложил полномочия. Кто его заменит, должно было решить региональное отделение партии. На прошлой неделе ярославские эсеры решили, что Советова заменит Каширин, в прошлом созыве возглавлявший фракцию в муниципалитете.

24 декабря это решение утвердило партийное руководство в Москве. В ближайшее время Анатолий Каширин вновь получит мандат депутата. Это не первая замена в текущем созыве городского представительного органа. Два депутата в сентябре выиграли выборы в облдуму, замены произвели КПРФ и «Единая Россия». Все выбывшие депутаты были избраны по партийным спискам, поэтому повторные выборы не проводятся.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле депутат от «Справедливой России» сложил полномочия

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