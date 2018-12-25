Матпомощь студентам предлагают освободить от НДФЛ

Москва, , 10:23 — REGNUM Законопроект, направленный на защиту прав и интересов студентов и аспирантов, разработала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 25 декабря. Инициатива предполагает освобождение матпомощи студентам от налогообложения.

«По своей правовой природе, такая материальная помощь обучающимся не отличается от материальной помощи сотрудникам, однако, подлежит обложению НДФЛ. Это действительно несправедливо, поэтому, после детальной проработки вопроса мною разработан проект закон, который, в случае принятия, освободит студентов и аспирантов от уплаты налога с материальной помощи, не превышающей 4 тыс. рублей, которая выплачивается вузом или колледжем нуждающимся студентам», — сообщила Яровая.

Сегодня материальная помощь в сумме не более 4 тыс. рублей в год, оказываемая работодателями своим работникам или бывшим сотрудникам, ушедшим на пенсию по инвалидности или по возрасту, освобождается от налогообложения. Также не подлежат налогообложению стипендии студентов, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров, слушателей подготовительных отделений вузов и ряду других категорий.

«Закон, безусловно, социальный и ожидаемый студенческим сообществом. Мною уже проведена работа с федеральной налоговой службой, Минфином и законопроект получил предварительную поддержку профильных ведомств», — отметила парламентарий.