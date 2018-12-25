Европейский левоцентризм продолжает терять сторонников

Руслан Костюк, , 10:27 — REGNUM

В электорально-политическом плане для Старого Света уходящий, 2018 год можно рассматривать отчасти как некую «передышку» между прошлым годом, когда избиратели трёх ведущих стран — членов Европейского союза (Великобритании, Франции и Германии) определяли композицию национальных парламентов, и годом будущим, когда единовременно в 27 государствах, составляющих ЕС, состоятся выборы депутатов Европейского парламента. Однако, определённые «генеральные» тенденции, наметившиеся в «старушке-Европе» в прошлые годы, в целом были подтверждены и в этом году.

В частности, это касается продолжающегося упадка европейской социал-демократии. Не тотальная и не линейная, часто противоречивая, но эта тенденция вот уже на протяжении ряда лет носит определённо системный характер. Как отмечает профессор Лондонского университетского колледжа Филипп Марльер, «продав душу неолиберализму и «жёсткой экономии», социал-демократия не в состоянии выйти из этой колеи кризиса, принимающего для неё всё более всесторонний и глубокий характер».

Тут же подчеркнём: не везде в Европе дела у левоцентристов обстоят из рук вон плохо. Для кого-то удивительно, но и в 2018 г. фиксируется тенденция сохранения, а кое-где и упрочения позиций левоцентризма в посткоммунистической части Европы. Так, год начался с повторной победы на президентских выборах в Чешской Республике главы государства Милоша Земана, хотя против него, казалось, во втором туре объединились все реальные оппоненты. В ещё одной «посткоммунистической» республике, Черногории, убедительную победу на президентских выборах одержал лидер демократических социалистов Мило Джуканович. Улучшили свои показатели социал-демократические партии на всеобщих выборах в Боснии и Герцеговине; два из трёх избранных членов коллективного президиума этого «гибкого» балканского государства являются представителями левоцентристских партий. В ещё одном постюгославском государстве, Словении, партия «Социал-демократы» на июньских законодательных выборах вырвалась на третье место, набрав 12,6% голосов и сохранив по итогам голосования представительство в национальном правительстве.

Впрочем, не везде на Юго-Востоке Европе в электоральном плане социал-демократам сопутствовал успех. Так, парламентские выборы в Венгрии минувшей весной показали, что соцпартия продолжает свой «спуск», получив вместе с союзниками менее 12% голосов и потеряв 10 депутатских мандатов. Не более весело обстоят дела и в других частях Европы, где в ещё недавнем прошлом социнтерновские партии считались одними из политических «законодательниц мод».

Например, в Северной Европе. В январе просто опозорилась Социал-демократическая партия Финляндии, чей кандидат на президентских выборах Туула Хаатайнен получил в итоге лишь шестое место с мизерным результатом 3,2%. Это самый скверный результат финских социал-демократов на выборах национального масштаба в истории. Но и соседи и соратники финнов — шведские социал-демократы на сентябрьских выборах в Риксдаг с 28,2% показали наихудший результат в истории партии на парламентских выборах. Вероятность продолжения «красно-зелёной» правительственной коалиции выглядит сегодня весьма небольшой.

Продолжается спад влияния социал-демократии в западноевропейских государствах. Конечно, такого провала, как во Франции, Нидерландах и Ирландии, в 2018 г. зарегистрировано не было, но всё же тенденция ослабления налицо. Так, после недавних парламентских выборов в Люксембурге социалистическая рабочая партия с 17,6% голосов хоть и осталась в правительственном большинстве, однако впервые за послевоенный период по количеству депутатских мандатов уступила второе место либералам. В соседней Бельгии, где в октябре прошли местные выборы, социалисты хоть и остаются в Валлонии первой политической силой, но и в Валлонии, и во Фландрии социал-демократия теряет голоса. При том как в пользу более правых сил (либералов), так и тех, кто оппонирует социалистам слева (Партия труда и «зелёные»). Как отмечает профессор политических и социальных наук Свободного Брюссельского университета Жан-Мишель де Ваель, «в странах зоны Бенилюкс также наблюдается драматический «развод» между левоцентристскими партиями и социальными движениями, более того — между социал-демократией и её традиционными сторонниками».

На мой взгляд, самым впечатляющим примером электоральных неудач европейского левоцентризма в уходящем году следовало назвать итоги парламентских выборов в Италии. В этой ведущей южноевропейской стране у власти до мартовских выборов было правительство, во главе которого стояла участвующая в Партии европейских социалистов (ПЕС) Демократическая партия. Однако, на сей раз Италия резко качнулась вправо, а демократы сохранили лишь 112 депутатских и 53 сенатских мандата. Одновременно коалиция «Свободные и равные», куда вошли несколько отошедших от союза с демократами социал-реформистских партий, с огромным трудом, набрав менее 4% голосов, «зацепилась» за парламентские кресла. Не очень хорошо идут дела и у испанских социалистов, формирующих сейчас в королевстве правительство меньшинства. Несколько недель назад Испанская социалистическая рабочая партия потеряла более четверти голосов и мандатов на автономных выборах в Андалузии.

Партии, которые традиционно играют весомую роль внутри европейской социал-демократии, сегодня находятся крайне сложном состоянии. Последние опросы показывают, что на федеральном уровне немецкие социал-демократы уступили уже даже второе место («зелёным»), тогда как рейтинг парализованных провалом-2017 социалистов Франции упал ниже отметки в пять процентов. Как отмечает профессор Сорбонны, специалист по западноевропейскому социалистическому движению Фредерик Савицки, «из влиятельных социалистических партий сегодня в состоянии подъёма лишь британская Лейбористская партия». Да, но это никак не поможет другим социалистам Европы: Соединённое Королевство не предполагает участвовать в евровыборах 2019 г.

Если пять лет назад, перед выборами в Европарламент, социал-демократы всерьёз рассчитывали потеснить правоцентристскую Европейскую народную партию с места первой по силе европейской партии, то сегодня реальная ситуация такова, что социал-демократам есть смысл задуматься — а удастся ли им после майских выборов сохранить второе место? Как верно отмечает Ф. Марльер, «у сегодняшней социал-демократии почти не осталось успешных правительственных примеров, не найти ярких политических лидеров масштаба Брандта и Пальме, не хватает новых и свежих идей, способных дать ответ на «кризисные» вопросы». Именно в таком печальном состоянии вступает европейский левоцентризм в год выборов в Европарламент.