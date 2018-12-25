Почему Турция покупает как ЗРК С-400, так и Patriot?

Леонид Нерсисян, , 10:12 — REGNUM

Одной из самых интересных новостей последних недель можно назвать одобрение Государственным департаментом США сделки по продаже зенитных ракетных комплексов Patriot Турции. Случилось это на фоне заявлений турецкого руководства о готовности провести военную операцию против курдских сил к востоку от реки Евфрат и выводе войск США из Сирии. Как это сделка повлияет на планы Турции по закупке российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400?

Россия помогла Турции получить скидку на закупку ЗРК Patriot?

История с приобретением Турцией современных систем противовоздушной обороны (ПВО) большой дальности тянется уже много лет (на сегодняшний день турецкая ПВО очень устаревшая). В 2013 году в тендере на поставку ЗРК большой дальности действия T-LORAMIDS (Turkish Long Range Air And Missile Defence System) победителем стал Китай со своим ЗРК HQ-9. Тем не менее Турция не стала закупать эти ЗРК — в том числе и из-за внешнего давления. Нынешний же контракт на поставку четырёх дивизионов российских ЗРК С-400 уже подписан — более того, внесена предоплата, размер которой неизвестен. Заметная же часть сделки, общей стоимостью $2,5 млрд, должна быть осуществлена в кредит. Кроме того, существует и опцион на закупку дополнительной партии С-400. Если Турция окончательно решит закупить американские ЗРК Patriot, то этот опцион вряд ли будет реализован (хотя бы в силу чисто финансовых причин), более того, есть некоторые риски и по уже заключённому контракту (что сильно зависит от размера внесённой Турцией предоплаты), хотя, вероятнее, что поставки всё-таки будут осуществлены.

Что касается американского предложения, то оно оказалось довольно щедрым — Госдеп США одобрил поставку четырёх батарей ЗРК (в состав входят 80 зенитных управляемых ракет MIM-104E и 60 PAC-3, 20 пусковых установок, четыре радиолокационные станции и др.) по цене $3,5 млрд. Для примера: Польша приобрела несколько более продвинутую комплектацию Patriot за $4,75 млрд — в неё входят 16 пусковых установок, 208 ракет РАС-3, четыре радиолокационные станции и др. Учитывая больший запас зенитных ракет и поставку вместе с новой интегрированной системой боевого управления ПВО и ПРО Integrated Air and Missile Defense (IAMD) Battle Command System (IBCS), стоимость контрактов можно назвать сопоставимой — обеим странам предоставили возможность приобрести американскую систему ПВО по минимально возможной экспортной цене.

Интересно, что в каком-то смысле получить скидку у американских производителей турецкой стороне могла помочь именно сделка с Россией. Москва и раньше неосознанно неоднократно помогала Турции в различных тендерах — так было, к примеру, с вертолётом Ка-50−2, который стал «пугалом» для получения лучших условий у итальянской компании AgustaWestland. Насколько это необходимо России в политическом смысле — большой вопрос. Очевидно, что в данном случае удача с подписанным контрактом на поставки С-400 стала результатом удачного стечения обстоятельств и некоторого конфликта между Турцией и её союзниками по НАТО, который, однако, явно идёт в сторону разрешения.

Курдский фактор и вывод войск США из Сирии

Интересным совпадением стал и вывод войск США из Сирии на фоне подготовки Турции к проведению очередной военной операции против сирийских курдов. Причём на этот раз речь идёт о вполне себе проамериканских отрядах, входящих в состав СДС (Сирийские демократические силы). Сложно судить, есть ли прямая связь между сделкой на американские ЗРК Patriot и фактическим предательством своих курдских прокси, но и этот фактор мог сыграть определённую роль (конечно же, в сочетании с другими). Фактически Анкара могла, в какой-то степени, купить возможность проведения военной операции против курдских сил — такой сценарий достаточно неплохо ложится под стиль президента США Дональда Трампа.

Так или иначе, но посмотреть на сочетание ЗРК С-400 и Patriot в составе одних вооружённых сил было бы интересно. Конечно, закупка обеих этих систем не очень логична с чисто военной (сложность интеграции их в одну систему ПВО) и экономической (совершенно разные стандарты, запчасти и боеприпасы) точек зрения. Однако политические хитросплетения привели именно к такому сценарию. Учитывая немалую площадь Турции, С-400 и Patriot могут прикрывать совершенно разные районы страны, к примеру, вполне логичным может оказаться размещение американских ЗРК недалеко от базы Инджирлик, где базируется авиация НАТО.

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