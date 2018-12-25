Митингующие требуют немедленной отставки президента Судана

Хартум, , 10:00 — REGNUM В понедельник, 24 декабря, в Судане началась забастовка врачей. Эта забастовка стала частью самой серьезной волны протестов, с которой приходилось сталкиваться президенту страны Омару аль-Баширу за три десятилетия у власти. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

Комитет восставших докторов заявил, что они представят президенту документ с условиями в среду, 26 декабря. Они требуют немедленной отставки президента и формирования временного правительства.

Волна протестов началась в среду, 19 декабря, когда в стране, находящейся в экономическом кризисе, президент повысил цену на хлеб.

По официальным данным, восемь человек погибли в столкновениях с полицией на востоке страны, в городах Атбара и аль-Гадареф. Очевидцы говорят о большом количестве жертв.

Лидер оппозиции Садик аль-Махди заявляет о 22 погибших и называет действия полиции и военных репрессиями против законного протестного движения.

Протесты начались после того, как лидер суданской оппозиции Садик аль-Махди вернулся в страну после года в депортации.

«Основная причина протестов — экономическая. Однако у экономических причин политические корни. Политические ошибки правительства и плохое управление объясняют недовольство жителей», — говорит политолог Абделляттиф аль-Боуни.

Напомним, после отделения Южного Судана в 2011 году Судан потерял три четверти нефтяных ресурсов. В 2018 году уровень инфляции в Судане — более 70%, наблюдается серьезное падение национальной валюты по отношению к доллару США.

Правящая партия Национальный Конгресс (NCP) заявляет, что понимает недовольство населения экономической ситуацией. Однако спикер партии Ибрагим эль-Садик обвиняет в протестах Израиль и «левые политические партии, которые стремятся к дестабилизации государства».

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